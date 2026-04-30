Una ' goccia ricordo' per sensibilizzare sull' uso dell' acqua

È stata lanciata una campagna per sensibilizzare sull’utilizzo dell’acqua attraverso l’uso di fotografie. L’iniziativa invita le persone a condividere immagini che rappresentano l’importanza di risparmiare questa risorsa. L’obiettivo è trasformare ogni scatto in un momento di riflessione e diffondere pratiche più corrette per l’uso quotidiano dell’acqua. La campagna si rivolge a un pubblico ampio, coinvolgendo cittadini e istituzioni.

Trasformare un semplice scatto fotografico in un gesto di riflessione e condivisione di buone pratiche. E' questo l'obiettivo del nuovo PhotoPoint 'L'Acqua - Fonte di Vita', inaugurato presso il parco di via Lapo Gianni nella frazione di Quattro Strade di Bientina.L'iniziativa, nata dalla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ogni goccia ha una storia: il percorso dell’acqua tra scienza e responsabilitàImpianti aperti al pubblico per raccontare trasparenza, innovazione e tutela ambientale attraverso un’esperienza concreta e accessibile a tutti Negli... Chiuso il Coc per l'interruzione idrica, 901 telefonate in 3 giorni: le raccomandazioni sull'uso dell'acquaÈ stato chiuso il Coc di Pescara che era stato aperto per l'emergenza legata all'interruzione idrica causata dal maxi intervento dell'Aca...