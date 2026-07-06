Una donna di 71 anni, rimasta ustionata in casa durante un incendio causato da un temporale, è deceduta dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione in un ospedale di Parma. L’incendio si è verificato mercoledì scorso a Pieve Saliceto di Gualtieri. La vittima, pensionata, è morta all’ospedale Maggiore di Parma.

Gualtieri (Reggio Emilia), 6 luglio 2026 - È deceduta dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione, al Maggiore di Parma, la 71enne Fiorenza Bernini, la pensionata rimasta ustionata nella sua abitazione, a Pieve Saliceto di Gualtieri, nell’incendio divampato mercoledì scorso, mentre era in corso un violento temporale. Ustionata su parte del corpo. Già in condizioni di salute non ottimali, la pensionata era rimasta ustionata su parte del corpo. Da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. E domenica si è verificato il decesso della donna. Dimesso il marito. Ricoverato per alcuni giorni, per ustioni lievi e intossicazione da fumo, il marito, Giulio Lasagni, 72 anni, che invece è già stato dimesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ustionata in casa, non ce l'ha fatta Fiorenza Bernini: morta dopo 4 giorni di ricovero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ustionata in casa a Gualtieri, non ce l'ha fatta Fiorenza BerniniUna donna di 71 anni è morta dopo essere rimasta ustionata in un incendio nella sua abitazione a Pieve Saliceto di Gualtieri, durante un temporale...

Muore dopo due mesi e mezzo di ricovero: non ce l’ha fatta il 25enne investito sulla PontinaUn giovane di 25 anni, investito sulla Pontina il 15 marzo, è deceduto dopo più di due mesi di ricovero.