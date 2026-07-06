Una donna di 71 anni è morta dopo essere rimasta ustionata in un incendio nella sua abitazione a Pieve Saliceto di Gualtieri, durante un temporale mercoledì scorso. La pensionata è stata ricoverata in rianimazione presso l'ospedale Maggiore di Parma, dove è deceduta dopo quattro giorni. L'incendio si è verificato mentre nella casa si verificava il temporale.

Gualtieri (Reggio Emilia), 6 luglio 2026 - E’ deceduta dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione, al Maggiore di Parma, la 71enne Fiorenza Bernini, la pensionata rimasta ustionata nella sua abitazione, a Pieve Saliceto di Gualtieri, nell’incendio divampato mercoledì scorso, mentre era in corso un violento temporale. Già in condizioni di salute non ottimali, la pensionata era rimasta ustionata su parte del corpo. Da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. E domenica si è verificato il decesso della donna. Ricoverato per alcuni giorni, per ustioni lievi e intossicazione da fumo, il marito, Giulio Lasagni, 72 anni, che invece è già stato dimesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ustionata in casa a Gualtieri, non ce l'ha fatta Fiorenza Bernini

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