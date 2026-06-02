Un giovane di 25 anni, investito sulla Pontina il 15 marzo, è deceduto dopo più di due mesi di ricovero. Dopo un lungo periodo di grave condizione, l’uomo non è riuscito a superare le ferite riportate nell’incidente. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore. La vittima, di nazionalità indiana, era rimasta gravemente ferita e aveva lottato tra la vita e la morte per oltre due mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo oltre due mesi di ricovero e una lunga battaglia tra la vita e la morte, si è spento il giovane cittadino indiano rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 15 marzo lungo la Pontina. Il 25enne era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Il tragico epilogo dopo mesi di cure. Il giovane era stato travolto da un’auto mentre percorreva in bicicletta lo svincolo della carreggiata sud della statale Pontina, all’altezza dell’uscita di Borgo Piave. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, rendendo necessari diversi interventi chirurgici e il ricovero in coma nel reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Muore dopo due mesi e mezzo di ricovero: non ce l’ha fatta il 25enne investito sulla Pontina

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