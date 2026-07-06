USA | muore dopo che fuoco d’artificio gli esplode sulla testa

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti del 4 luglio, un uomo è morto dopo che un fuoco d’artificio gli è esploso sulla testa. La famiglia ricorda le ultime parole del padre, rimasto vittima dell’incidente. L’esplosione ha causato gravi ferite, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La scena si è svolta in un’area privata, lontano da eventi ufficiali.