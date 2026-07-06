USA | muore dopo che fuoco d’artificio gli esplode sulla testa
Durante i festeggiamenti del 4 luglio, un uomo è morto dopo che un fuoco d’artificio gli è esploso sulla testa. La famiglia ricorda le ultime parole del padre, rimasto vittima dell’incidente. L’esplosione ha causato gravi ferite, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La scena si è svolta in un’area privata, lontano da eventi ufficiali.
Una famiglia della Carolina del Sud ricorda le ultime parole di un padre rimasto ucciso in un devastante incidente con i fuochi d’artificio durante i festeggiamenti del 4 luglio. Allen Ray McGrew è morto nel luglio 2024 dopo che un fuoco d’artificio è esploso mentre stava festeggiando a una festa di quartiere a Summerville, nel contea di Dorchester. Il 41enne aveva trascorso la serata a celebrare quella che la sua famiglia aveva descritto come la sua festa preferita. I video condivisi in seguito online lo mostravano mentre ballava, fumava una sigaretta e indossava un costume da Zio Sam, mentre amici e parenti ridevano nelle vicinanze. In un video, si sente qualcuno dire: “Balla a modo suo”, mentre un’altra persona scherzava sul fatto che il “grande spettacolo” sarebbe iniziato presto. 🔗 Leggi su Newsner.it
How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing
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