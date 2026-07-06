USA | muore dopo che fuoco d’artificio gli esplode sulla testa

Da newsner.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i festeggiamenti del 4 luglio, un uomo è morto dopo che un fuoco d’artificio gli è esploso sulla testa. La famiglia ricorda le ultime parole del padre, rimasto vittima dell’incidente. L’esplosione ha causato gravi ferite, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La scena si è svolta in un’area privata, lontano da eventi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una famiglia della Carolina del Sud ricorda le ultime parole di un padre rimasto ucciso in un devastante incidente con i fuochi d’artificio durante i festeggiamenti del 4 luglio. Allen Ray McGrew è morto nel luglio 2024 dopo che un fuoco d’artificio è esploso mentre stava festeggiando a una festa di quartiere a Summerville, nel contea di Dorchester. Il 41enne aveva trascorso la serata a celebrare quella che la sua famiglia aveva descritto come la sua festa preferita. I video condivisi in seguito online lo mostravano mentre ballava, fumava una sigaretta e indossava un costume da Zio Sam, mentre amici e parenti ridevano nelle vicinanze. In un video, si sente qualcuno dire: “Balla a modo suo”, mentre un’altra persona scherzava sul fatto che il “grande spettacolo” sarebbe iniziato presto. 🔗 Leggi su Newsner.it

usa muore dopo che fuoco d8217artificio gli esplode sulla testa
© Newsner.it - USA: muore dopo che fuoco d’artificio gli esplode sulla testa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

Video How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

Notizie e thread social correlati

“Una palla di fuoco in cielo, poi il botto e le case che tremavano”: meteora in rotta di collisione con la Terra esplode sopra gli Usa, boato da 300 tonnellate di tritolo confermato dalla NasaUna meteora esplode in aria sopra il Nord-Est degli Stati Uniti, causando un boato forte e tremori nelle abitazioni.

Notte di guerra a Hormuz: gli USA attaccano l’Iran che risponde al fuocoNella notte, gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana al largo di Hormuz.

Argomenti più discussi: Canada, bambino si sveglia con pipistrello sul viso e muore di rabbia; TG5: Non si ferma all'alt, muore dopo inseguimento Video; Prima opera di David Hockney all'asta dopo la morte dell'artista; Susegana, operaio di 59 anni muore dopo il turno di lavoro.

Bimba di 2 anni muore dopo l’espulsione della madre dagli Usa: esplode il caso sulle deportazioniUna bambina di appena 2 anni è morta dopo essere stata portata in Honduras insieme alla madre, espulsa dagli Stati Uniti nell’ambito delle nuove politiche migratorie. La vicenda sta provocando forti ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web