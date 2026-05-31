Una meteora esplode in aria sopra il Nord-Est degli Stati Uniti, causando un boato forte e tremori nelle abitazioni. La NASA ha confermato che l’esplosione ha liberato energia equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. L'evento è stato accompagnato da una luce intensa e da un rumore forte, con alcune case che hanno subito scosse. La meteora ha attraversato il cielo in pieno giorno prima di esplodere in quota.

Un a luminosa palla di fuoco ha improvvisamente attraversato il cielo in pieno giorno nel nord-est degli Stati Uniti nella giornata di sabato, terminando la sua traiettoria con una potente esplosione in quota. L’evento, riportato tra gli altri dal Guardian, ha generato un forte boato e un’onda d’urto che ha fatto tremare le abitazioni in un’ampia area della regione, scatenando la preoccupazione dei residenti. La dinamica dell’esplosione e i dati Nasa. La Nasa ha confermato il passaggio del bolide alle ore 14:06 locali (le 20:06 in Italia). Viaggiando a una velocità stimata di 75.000 miglia orarie (oltre 120.000 kmh), la meteora si è disintegrata nell’atmosfera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una palla di fuoco in cielo, poi il botto e le case che tremavano”: meteora in rotta di collisione con la Terra esplode sopra gli Usa, boato da 300 tonnellate di tritolo confermato dalla Nasa

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