Notte di guerra a Hormuz | gli USA attaccano l'Iran che risponde al fuoco

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana al largo di Hormuz. In risposta, l'Iran ha attaccato obiettivi negli Emirati Arabi Uniti. Gli eventi si sono verificati nel contesto di tensioni crescenti nella regione, con movimenti militari visibili e un’escalation di azioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità e delle forze militari della zona.

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Nella notte gli USA attaccano una petroliera iraniana, che risponde e attacca anche gli Emirati Arabi Uniti. Notte di tensione che al momento potrebbe essere terminata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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