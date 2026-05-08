Notte di guerra a Hormuz | gli USA attaccano l'Iran che risponde al fuoco

Nella notte, gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana al largo di Hormuz. In risposta, l'Iran ha attaccato obiettivi negli Emirati Arabi Uniti. Gli eventi si sono verificati nel contesto di tensioni crescenti nella regione, con movimenti militari visibili e un’escalation di azioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità e delle forze militari della zona.

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