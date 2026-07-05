L’attaccante statunitense sarà in campo nella partita tra Stati Uniti e Belgio, nonostante la sospensione della sua squalifica decisa dalla FIFA. La federazione belga ha diffuso un comunicato ufficiale, esprimendo sorpresa e contestando la decisione. La disputa riguarda la validità della sospensione e la possibilità che l’attaccante possa giocare senza restrizioni. La partita si svolgerà con Balogun in campo, malgrado le proteste della federazione belga.

Balogun ci sarà in USA-Belgio, la RBFA contro la sospensione della squalifica per l’attaccante statunitense: il comunicato. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun continua a far discutere in vista della sfida tra Stati Uniti e Belgio. Dopo il via libera concesso all’attaccante statunitense, espulso nel precedente turno del Mondiale 2026, è arrivata la presa di posizione ufficiale della Federazione Calcistica Reale Belga. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La RBFA ha pubblicato un comunicato molto duro, nel quale esprime sorpresa per la scelta dell’organo disciplinare FIFA di rendere disponibile Balogun per la partita tra USA e Belgio, in programma lunedì 6 luglio alle 17:00 ora di Seattle. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Balogun ci sarà in USA-Belgio, la Federazione belga contesta la FIFA: «Stupiti dalla decisione»

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Temi più discussi: Gli Stati Uniti non sbagliano: Bosnia battuta 2-0, agli ottavi c'è il Belgio; Stati Uniti agli ottavi dei Mondiali, Bosnia ko 2-0: Balogun segna e poi si fa espellere; Gianpaolo Calvarese: Balogun, rosso giusto. Non ci sono stati criteri di valutazione diversi; Mondiali 2026, USA-Bosnia 2-0: la sintesi della partita.

Si sta creando un pericolosissimo precedente Balogun non deve giocare. Punto. Se iniziamo a togliere le poche certezze che ci sono nel calcio la trasformazione a circo sarà sempre più vicina x.com

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