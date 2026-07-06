Il ministro ha annunciato che è stata posata la prima pietra di un progetto industriale a Brindisi, destinato a trasformare la città in un centro dedicato alla transizione energetica e alle nuove tecnologie per la riconversione industriale. L'iniziativa mira a sviluppare un polo nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie innovative, con l'obiettivo di riqualificare il sistema produttivo locale. Non sono stati forniti dettagli sul cronoprogramma o sugli investimenti specifici.

Brindisi, 6 lug. (Adnkronos) - Questa è la prima pietra di un progetto industriale che farà diventare Brindisi un polo nel campo della transizione energetica, un polo nel campo delle nuove tecnologie che servono alla riconversione industriale del nostro sistema produttivo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Urso: "Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione"

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