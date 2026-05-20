Stadio della Roma a Pietralata tutti i passaggi necessari per la posa della prima pietra

Questa settimana, il progetto dello stadio a Pietralata ha visto alcuni sviluppi legati alla ripresa dei lavori. La decisione del tribunale amministrativo di autorizzare nuovamente il taglio degli alberi ha permesso di procedere con alcune fasi del cantiere. Nel frattempo, sono stati completati i passaggi necessari per la posa della prima pietra, segnando un passo avanti nel programma di realizzazione dell’impianto. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle tempistiche previste in precedenza.

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