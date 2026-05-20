Stadio della Roma a Pietralata tutti i passaggi necessari per la posa della prima pietra
Questa settimana, il progetto dello stadio a Pietralata ha visto alcuni sviluppi legati alla ripresa dei lavori. La decisione del tribunale amministrativo di autorizzare nuovamente il taglio degli alberi ha permesso di procedere con alcune fasi del cantiere. Nel frattempo, sono stati completati i passaggi necessari per la posa della prima pietra, segnando un passo avanti nel programma di realizzazione dell’impianto. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle tempistiche previste in precedenza.
La possibilità di riprendere il taglio degli alberi, precedentemente fermato dal TAR, non è l’unica novità della settimana sul progetto dello stadio a Pietralata.L'accelerazione della RomaLa società di Dan Friedkin, incassato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economico dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia
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