Urban trail Città d’acque Omaggio a Teodorico prima volta al mausoleo

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati numerosi i partecipanti all’Urban Trail Ravenna Città d’Acque, che si è svolto lungo il viale di accesso al Mausoleo di Teodorico. La manifestazione, dedicata anche a un omaggio al sovrano, ha visto la prima partecipazione al mausoleo di alcuni atleti. L’evento, noto per le corse all’alba e i percorsi off-road tra le aree verdi cittadine, ha riscosso crescente interesse.

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Il viale di accesso al Mausoleo di Teodorico ha accolto i numerosi partecipanti all’ Urban Trail Ravenna Città d’Acque, una manifestazione sempre più amata e collettiva, pioniera delle corse all’alba e delle off road cittadine che uniscono le aree verdi urbane con percorsi insoliti e tematici. In questa 14ª edizione, dall’alto della balaustra del Mausoleo la musica di Fabio Mina, con flauto contralto e strumenti a fiato di varia provenienza, ha creato atmosfere sospese nel tempo, tra antichità e presente, in un’immaginaria sonorizzazione dell’epoca del grande Re Goto. Il percorso che segue acque reali (i fiumi Uniti, Montone, il canale Lama... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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