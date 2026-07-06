Sono stati numerosi i partecipanti all’Urban Trail Ravenna Città d’Acque, che si è svolto lungo il viale di accesso al Mausoleo di Teodorico. La manifestazione, dedicata anche a un omaggio al sovrano, ha visto la prima partecipazione al mausoleo di alcuni atleti. L’evento, noto per le corse all’alba e i percorsi off-road tra le aree verdi cittadine, ha riscosso crescente interesse.

Il viale di accesso al Mausoleo di Teodorico ha accolto i numerosi partecipanti all’ Urban Trail Ravenna Città d’Acque, una manifestazione sempre più amata e collettiva, pioniera delle corse all’alba e delle off road cittadine che uniscono le aree verdi urbane con percorsi insoliti e tematici. In questa 14ª edizione, dall’alto della balaustra del Mausoleo la musica di Fabio Mina, con flauto contralto e strumenti a fiato di varia provenienza, ha creato atmosfere sospese nel tempo, tra antichità e presente, in un’immaginaria sonorizzazione dell’epoca del grande Re Goto. Il percorso che segue acque reali (i fiumi Uniti, Montone, il canale Lama... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urban trail Città d’acque. Omaggio a Teodorico, prima volta al mausoleo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RANDONNÉE PORTUAIRE À PUERTO DEL ROSARIO - FUERTEVENTURA

Notizie e thread social correlati

Parcheggio Minardi, la Pigna: "Degrado accanto al Mausoleo di Teodorico, da anni segnalazioni ignorate"Il parcheggio Minardi, situato vicino al Mausoleo di Teodorico e al Parco Teodorico, è al centro di segnalazioni di degrado e problemi di sicurezza...

Una turista al Mausoleo di Teodorico fa pipì in biglietteria perché le negano l’accesso ai bagni: un gesto politicoLo scorso aprile, una turista ha urinato all’interno della biglietteria del Mausoleo di Teodorico dopo che le era stato negato l’accesso ai bagni.

Temi più discussi: Urban trail Città d’acque. Omaggio a Teodorico, prima volta al mausoleo; Ravenna all’alba svela i suoi tesori: successo per l’Urban Trail Città d’Acque; Weekend tra natura e cultura con Trail Romagna: jazz ai Crivellari e Urban Trail a Ravenna; Sveglia all’alba per correre (o camminare) sulle antiche vie d’acqua della città con l'Urban Trail.

Urban trail città d’acque. Omaggio a Teodorico, prima volta al mausoleoIl viale di accesso al Mausoleo di Teodorico ha accolto i numerosi partecipanti all’Urban Trail Ravenna Città d’Acque, una ... msn.com

#salomoncitytrail - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sveglia all’alba per correre (o camminare) sulle antiche vie d’acqua di RavennaIscrizioni aperte fino al 2 luglio. Il fine settimana di Trail Romagna prevede anche il concerto tra i Gès di Riolo ... ravennaedintorni.it