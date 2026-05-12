Parcheggio Minardi la Pigna | Degrado accanto al Mausoleo di Teodorico da anni segnalazioni ignorate

Il parcheggio Minardi, situato vicino al Mausoleo di Teodorico e al Parco Teodorico, è al centro di segnalazioni di degrado e problemi di sicurezza che si protraggono da diversi anni. La zona, riconosciuta come patrimonio UNESCO e tra le aree verdi più frequentate della città, presenta condizioni di incuria e trascuratezza che non sono state risolte nel tempo. Le criticità sono state più volte segnalate alle autorità competenti senza interventi significativi.

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