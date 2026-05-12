Parcheggio Minardi la Pigna | Degrado accanto al Mausoleo di Teodorico da anni segnalazioni ignorate
Il parcheggio Minardi, situato vicino al Mausoleo di Teodorico e al Parco Teodorico, è al centro di segnalazioni di degrado e problemi di sicurezza che si protraggono da diversi anni. La zona, riconosciuta come patrimonio UNESCO e tra le aree verdi più frequentate della città, presenta condizioni di incuria e trascuratezza che non sono state risolte nel tempo. Le criticità sono state più volte segnalate alle autorità competenti senza interventi significativi.
“Il parcheggio Minardi, adiacente al Mausoleo di Teodorico, uno degli otto monumenti Unesco di Ravenna, e al Parco Teodorico, tra le aree verdi più belle e frequentate della città, continua a essere teatro di una situazione di degrado e insicurezza che si trascina ormai da anni”. Così gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
L'omaggio al 're dei goti', accanto al mausoleo apre lo "Spazio Teodorico": uno sguardo al nuovo allestimentoIl percorso espositivo è un primo passo del progetto di rinnovamento dell’accoglienza e della fruizione dei Musei nazionali di Ravenna Apre al...
Inaugurato lo "Spazio Teodorico": il Mausoleo diventa accessibile e multimediale grazie ai fondi PnrrTaglio del nastro per il nuovo allestimento permanente senza barriere architettoniche e sensoriali: “Uno spazio accogliente per tutti i cittadini”...