Un uomo di 52 anni è stato trovato morto sulla spiaggia di Savona, con ferite da arma da taglio. Nei giorni successivi, un uomo di 37 anni, accusato di averlo aggredito, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri di Lambrate, nel milanese. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla lite e alla successiva aggressione.

Si è consegnato spontaneamente auto-presentandosi ai carabinieri di Lambrate, nel milanese, il presunt o aggressore che ha accoltellato domenica un 37enne di origini straniere, M.Y., al culmine di una lite sulla spiaggia del Prolungamento di Savona. La vittima, gravissima, è morta lunedì mattina nonostante un delicato intervento chirurgico per ridurre le ferite all’addome provocate dai colpi inferti con l’arma da taglio.Tutto è avvenuto ieri, un diverbio per futili motivi poi degenerato nell’accoltellamento in seguito al quale l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche proseguite senza sosta tra Liguria e regioni limitrofe si sono concluse oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Uomo ucciso in spiaggia a Savona, un 52enne si consegna ai carabinieri

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