Litigano in spiaggia a Savona | morto un 37enne ferito con un coltello | 52enne bloccato a Milano

Un uomo di 52 anni, sospettato di aver ferito con un coltello un 37enne durante una lite in spiaggia a Savona, è stato arrestato a Milano. L'aggressione è avvenuta sul lungomare e la vittima è deceduta in ospedale a causa delle ferite. La polizia ha rintracciato e fermato il presunto aggressore nella città lombarda.

È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona, e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso è stato preso in consegna dalla polizia, che lo sta sentendo. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima., L'uomo, 37 anni, è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. L'aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Litigano in spiaggia a Savona: morto un 37enne ferito con un coltello

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Litigano in spiaggia a Savona: morto un 37enne ferito con un coltelloUn uomo di 37 anni è deceduto domenica dopo essere stato ferito con un coltello su una spiaggia libera a Savona.

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