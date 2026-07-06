Un uomo di 36 anni è stato ucciso con coltellate sulla spiaggia del Prolungamento a Savona domenica 5 luglio, intorno alle 15. La vittima è deceduta in presenza di altri bagnanti. Le forze dell'ordine stanno cercando l’autore dell’aggressione. Non sono stati forniti dettagli sul movente o sull’identità dell’aggressore. La spiaggia è stata immediatamente isolata per le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una violenta aggressione ha sconvolto il pomeriggio di domenica 5 luglio sulla costa ligure. Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato accoltellato sulla spiaggia del Prolungamento, a Savona, intorno alle 15.30, sotto gli occhi di numerosi bagnanti. L’aggressione in spiaggia davanti ai testimoni. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava trascorrendo una normale giornata al mare quando sarebbe stata improvvisamente avvicinata e colpita dall’aggressore, che si è poi dato alla fuga. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il 36enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, ma è morto nella notte a causa di una grave emorragia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Savona, 36enne ucciso a coltellate in spiaggia davanti ai bagnanti: è caccia all’aggressore

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