Uomo trovato morto a Padova dopo l' allarme dei passanti segni di accoltellamento | si indaga per omicidio

Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita in una zona di Padova dopo essere stato segnalato dai passanti. Sul corpo sono stati riscontrati segni di ferite da arma da taglio. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio e sta raccogliendo testimonianze e prove sul luogo. Al momento non ci sono dettagli sulla dinamica dei fatti o sull’eventuale movente.

Un uomo è stato trovato morto in strada a Padova. La polizia lo ha trovato poco prima della mezzanotte in seguito a una segnalazione da parte di alcuni passanti. La vittima, che aveva ferite da arma da taglio, è un 48enne residente in provincia di Padova. Si indaga per omicidio. Uomo trovato morto a Padova La vittima aveva ferite da arma da taglio A Padova si indaga per omicidio I casi precedenti a Padova Uomo trovato morto a Padova Un uomo di 48 anni, residente nel Padovano, è stato trovato morto nella tarda serata di domenica 19 aprile. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in via dei Colli, a Padova. Via dei Colli, a Padova, dove il 48enne è stato ritrovato senza vita La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, in seguito a una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che avevano notato una persona in difficoltà.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo trovato morto a Padova dopo l'allarme dei passanti, segni di accoltellamento: si indaga per omicidio Notizie correlate Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoPadova, 20 aprile 2026 – Si indaga per omicidio a Padova, dopo che un uomo è stato trovato morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da... Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioSi indaga per omicidio sul cadavere di un giovane trovato in un casolare di San Basilio a Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo; Uomo trovato morto sull'autostrada A21, giallo nell'Astigiano; Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola a Tarquinia; Uomo trovato morto in un'area verde a Rho nel Milanese, è un 42enne di Bollate: disposta l'autopsia. Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoIntervento della polizia poco prima mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea ... msn.com Uomo trovato morto a Padova dopo l'allarme dei passanti, segni di accoltellamento: si indaga per omicidioIpotesi omicidio dopo che a Padova un 48enne è stato trovato morto con ferite di arma da taglio: l'allarme è arrivato da alcuni passanti ... virgilio.it Dopo aver trovato il doppio vantaggio e con un uomo in più i rossoblù gettano alle ortiche una clamorosa occasione contro l'Athletic Palermo. I playout adesso sono un rischio serio - facebook.com facebook Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese x.com