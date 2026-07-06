Uomo accoltellato a Milano l’aggressore non risponde al gip

Non ha risposto al gip Lamin Saidilly, il 22enne arrestato sabato per il tentato omicidio aggravato del 55enne colpito senza motivo con 20 coltellate fuori da un bar di via Capecelatro a Milano. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto che si è tenuto in carcere a San Vittore davanti al gip Luigi Iannelli il giovane di Conegliano Veneto, indagato dal pm Elio Ramondini con l’ipotesi di tentato omicidio aggravato e assistito dall’avvocata Simona Brambilla, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip, rientrato in Tribunale a Milano pochi minuti fa, potrebbe depositare già in giornata l’ordinanza sulla convalida dell’arresto e la richiesta di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Accoltellato a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

Notizie e thread social correlati

Lamin Saidilly, l'aggressore di Milano non risponde al gip. Il suo legale: «Non ricorda nulla, è molto scosso»Lamin Saidilly, 22 anni, si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio ma ha scelto di non rispondere.

Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”Un giovane fermato dopo aver accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione una volta...

Temi più discussi: Accoltellato a Milano, aggressore a polizia: 'Appena esco lo rifaccio'; L'aggressore di Milano: 'Mi volevo divertire, appena esco lo rifaccio'; Accoltellato a Milano, l’aggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Milano, grave il 55enne ferito da 20 coltellate: arrestato un 22enne residente a Conegliano.

Mi sono divertito, così l’aggressore dell’uomo accoltellato a #Milano x.com

Uomo accoltellato a Milano, l’aggressore agli inquirenti: Mi sono divertito, lo rifaccio appena escoMi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È la frase che Lamin Saidilly, il 22enne originario del Gambia arrestato per aver colpito, apparentemente senza ... lapresse.it

Passante accoltellato a Milano, il 22enne fermato: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioSi è avvalso della facoltà di nonrispondere Lamin Saidlly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar della periferia di Mil ... msn.com

Belén Rodriguez sorpresa con un nuovo uomo: ecco chi è l'aitante personal trainer reddit