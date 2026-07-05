Un giovane fermato dopo aver accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione una volta uscito. L’aggressione è avvenuta sabato e l’individuo è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’attacco o sulle condizioni della vittima. Le autorità stanno continuando le indagini per accertare le circostanze dell’episodio.

Parole choc pronunciate dal giovane fermato per l’accoltellamento di sabato davanti a un bar a Milano: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. È questa la frase che Lamin Saidilly, il 22enne originario del Gambia che sabato ha colpito con una ventina di coltellate senza motivo un 55enne fuori da un bar di zona San Siro a Milano, ha detto alle forze dell’ordine. Il giovane, arrestato per tentato omicidio in attesa dell’udienza di convalida a San Vittore, ha proferito la frase mentre veniva ammanettato, sia con le manette che con le fascette in velcro, rivolto agli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto. La vittima si trova ancora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano: è stabile e sedato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

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Accoltellato a Milano, laggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio

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