Un uomo di 55 anni è stato accoltellato più di venti volte fuori da un bar in zona San Siro a Milano. L'aggressore, un 22enne del Gambia, ha confessato alle forze dell'ordine di aver trovato divertente il gesto e di volerlo ripetere appena uscirà dal carcere. La polizia ha arrestato il giovane poco dopo l’attacco. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono da valutare.

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. È la frase che Lamin Saidilly, il 22enne originario del Gambia arrestato per aver colpito, apparentemente senza motivo, con una ventina di coltellate, un 55enne fuori da un bar di zona San Siro a Milano, ha detto sabato alle forze dell’ordine. Frase che è un macabro riferimento alla possibilità di tentare nuovamente di uccidere, proferita nell’istante stesso in cui gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Milano, intervenuti in via Capecelatro, lo hanno fermato in stato di agitazione, di fronte ai clienti del bar che pochi minuti prima lo avevano bloccato sventando il peggio, con una doppia forma di contenimento: ai polsi sia le manette sia le fascette in velcro in dotazione alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Uomo accoltellato a Milano, l’aggressore agli inquirenti: “Mi sono divertito, lo rifaccio appena esco”

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Accoltellato a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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Mi sono divertito, così l’aggressore dell’uomo accoltellato a #Milano x.com

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