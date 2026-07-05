"Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all’addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio. Cosa è accaduto Stava facendo colazione con l'anziano padre, come... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - L'uomo accoltellato a Milano. L'aggressore: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"

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Saidilly, l'aggressore di uno sconosciuto a San Siro: «Mi sono divertito, esco e lo rifaccio»

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Accoltellato a Milano, l'aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un’altra persona con un coltello di 21 centimetri.

Accoltellato a Milano, parla l'aggressore: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Un uomo di 22 anni è stato fermato dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di Milano.

Temi più discussi: Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; 55enne ferito a coltellate in zona San Siro a Milano, arrestato un ragazzo di 22 anni; Uomo colpito con 20 coltellate alle spalle senza motivo: arrestato un ragazzo di 22 anni, grave un 55enne; Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano.

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamin Saidilly, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni stanno lentamente mig x.com

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