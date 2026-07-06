Uno straordinario Haaland affonda il Brasile di Ancelotti E' apoteosi Norvegia

Notizia in breve

La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 in una partita valida per le qualificazioni. Erling Haaland ha segnato due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, mentre Neymar ha realizzato un rigore all’ultimo minuto. La formazione brasiliana ha schierato un 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, e i difensori Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Haaland al 45’+10 del secondo tempo.