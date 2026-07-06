Uno straordinario Haaland affonda il Brasile di Ancelotti E' apoteosi Norvegia

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 in una partita valida per le qualificazioni. Erling Haaland ha segnato due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, mentre Neymar ha realizzato un rigore all’ultimo minuto. La formazione brasiliana ha schierato un 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, e i difensori Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Haaland al 45’+10 del secondo tempo.

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Brasile-Norvegia 1-2 RETI: 34' st Haaland, 45' st Haaland, 45' + 10' st Neymar (rig.). BRASILE (4-2-3-1): Alisson 6; Danilo 5.5, Marquinhos 6, Gabriel 5, Douglas Santos 5.5; Bruno Guimaraes 5 (34' st Ederson Silva 6), Casemiro 5.5; Rayan 6 (23' st Danilo Santos 6), Martinelli 5.5 (23' st Neymar 6), Vinicius 6; Cunha 6.5 (13' st Endrick 5). In panchina: Ederson Moraes, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Fabinho, Raphinha, Luiz Henrique, Igor Thiago. Allenatore: Ancelotti 5.5 NORVEGIA (4-3-3): Nyland 8; Ryerson 6 (19' st Aursnes 6), Ajer 5.5, Heggem 6.5, Wolfe 6.5 (45' +5' st Ostigard 5. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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