La Norvegia fredda il Brasile di Ancelotti | Haaland fa due gol e porta i suoi ai quarti

La Norvegia ha battuto il Brasile nel match disputato a New York, qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale. Erling Haaland ha segnato il gol decisivo al 79° minuto, portando la sua squadra in vantaggio dopo un primo tempo equilibrato. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

La Norvegia batte il Brasile di Carlo Ancelotti e prosegue la sua corsa nel Mondiale, qualificandosi per i quarti di finale. Nel match giocato sul campo di New York Erling Haaland segna il gol dell’1 a 0 al 79esimo, dopo una partita equilibrata. Dieci minuti dopo, è sempre lui a segnare il secondo gol che ha chiuso la gara. Nel primo tempo il protagonista era stato il portiere Ørjan Nyland che ha parato un rigore calciato da Bruno Guimarães. La partita si è chiusa con un altro rigore per il Brasile, al 97esimo: Neymar segna il 2 a 1 che non cambia la sostanza della partita. Resta intaccata la maledizione della Norvegia per il Brasile: la nazionale guidata da Ancelotti non ha mai vinto con i norvegesi (due sconfitte e due pareggi). 🔗 Leggi su Open.online

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