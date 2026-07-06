Haaland guida la Norvegia mentre il Brasile di Ancelotti dice addio al Mondiale

La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1, con Haaland in forma e parate decisive di Nyland. La vittoria permette alla squadra di accedere per la prima volta ai quarti di finale. La partita si è giocata a New York. Il Brasile, invece, esce dal torneo.

La Storica Vittoria della Norvegia sul Brasile. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È una serata storica per la Norvegia che, grazie a un Haaland in forma smagliante e alle parate decisive di Nyland, supera il Brasile con un punteggio di 2-1, conquistando così l’accesso ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La partita, intensa e ricca di emozioni, si decide nel secondo tempo con una doppietta del centravanti del Manchester City, che si conferma uno dei migliori attaccanti del torneo. La Norvegia ora attenderà il risultato dell’incontro tra Messico e Inghilterra per scoprire chi dovrà affrontare nei quarti. L’eliminazione della squadra di Ancelotti è un grande colpo per uno dei favoriti di questo Mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Norvegia avanti con doppietta Haaland, il Brasile di Ancelotti saluta il MondialeHaaland segna una doppietta e porta la Norvegia ai quarti di finale, battendo il Brasile 2-1.

La Norvegia fredda il Brasile di Ancelotti: Haaland fa due gol e porta i suoi ai quartiLa Norvegia ha battuto il Brasile nel match disputato a New York, qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale.

Temi più discussi: Continua la maledizione Norvegia, Haaland butta fuori il Brasile di Ancelotti; I fantasmi del Brasile: Haaland il vichingo e il tabù Norvegia; Brasile-Norvegia 1-2, pagelle e tabellino: Haaland condanna Ancelotti, Bruno Guimaraes sbaglia un rigore, Gabriel si fa sorprendere, Neymar segna dal dischetto, Nyland decisivo; Mondiali, clamoroso: Brasile fuori, vince la Norvegia 2-1 nel segno di Haaland.

Highlights Brasile-Norvegia, la doppietta di Haaland stende Ancelotti: video gol e sintesi del matchBrasile e Norvegia si sono affrontati a New York nel match degli ottavi di finale dei Mondiali. Non sono certo mancate le emozioni al MetLife Stadium Ventotto anni dopo Brasile e Norvegia si ritrovano ... calciomercato.it

Haaland inarrestabile, doppietta e Norvegia ai quarti: Brasile ko, Ancelotti è fuori dai MondialiLa Norvegia per la prima volta è ai quarti di finale dei Mondiali di calcio. L'impresa è titanica. Perché per arrivare ai quarti, la Norvegia ha fatto fuori il Brasile guidato da Carlo Ancelotti, che ... fanpage.it

[OC] Ho simulato la Coppa del Mondo 2026 10.000 volte. Nessun chiaro favorito: la Francia guida con solo il 12%, e 22 delle 48 squadre superano l'1%. reddit

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