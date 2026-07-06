L’università UniCamillus ha pubblicato i bandi per i test di ammissione ai corsi di laurea triennale in Infermieristica in lingua inglese e in Ostetricia in italiano, con sede a Roma. Le iscrizioni sono aperte per la sessione 20262027. Le prove di ammissione si terranno nelle prossime settimane. I bandi sono disponibili online e specificano le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti.

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - L'Università UniCamillus ha pubblicato i bandi 2026-2027 per partecipare ai test di ammissione per i Corsi di Laurea Triennale in Infermieristica (lingua inglese) e in Ostetricia (lingua italiana), entrambi con sede a Roma. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'iscrizione alla prova di ammissione dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite il portale studenti Gomp entro le 13 del 14 luglio 2026. La prova di selezione consiste in un test scritto composto da 60 quesiti a risposta multipla, suddivisi tra ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, UniCamillus apre bandi test ammissione Infermieristica e Ostetricia 2026/27

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