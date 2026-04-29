UniCamillus aperti bandi per test ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026-2027

L'università UniCamillus ha pubblicato i bandi per i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 20262027. Le iscrizioni sono aperte e i candidati interessati devono presentare domanda secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi. Le prove di ammissione sono previste per le prossime settimane.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Sono aperti i bandi dell'università UniCamillus per i test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 20262027. L'offerta formativa - informa l'ateneo in una nota - si articola in più percorsi: Medicina e chirurgia in lingua inglese presso la sede di Roma; Medicina e chirurgia in lingua italiana nelle sedi di Roma, Venezia e Cefalù; Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana nella sede di Roma. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale dello studente Gomp (al link https:unicamillus-studenti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - UniCamillus, aperti bandi per test ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026-2027 Notizie correlate Test Odontoiatria e Medicina, UniCamillus apre i bandi con 1.060 posti disponibiliRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Università: Unicamillus, open day Medicina e Odontoiatria il 4 marzo Contenuti di approfondimento Si parla di: Formazione internazionale e tirocini: aprono i bandi per Medicina e Odontoiatria. UniCamillus, pubblicati i bandi per i test di ammissione ai Corsi Laurea in Professioni sanitarieRoma, 6 mar. (Adnkronos/Labitalia) - L’Università UniCamillus ha pubblicato i bandi di concorso per i test di ammissione ai Corsi di Laurea triennale delle Professioni sanitarie per l'anno accademico ... notizie.tiscali.it Formazione internazionale e tirocini: aprono i bandi per Medicina e OdontoiatriaScadono il 13 maggio le iscrizioni al test di ammissione per i corsi di laurea nelle sedi di Roma, Venezia e Cefalù ... romatoday.it