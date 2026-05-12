L’Università degli Studi di Perugia esprime cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto, che ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria dal 2022 al 2025. Il Rettore dell’ateneo, Massimiliano Marianelli, ha annunciato la triste notizia, sottolineando il suo ruolo nel settore dell’istruzione regionale. La notizia ha suscitato reazioni di shock e di addio tra colleghi e studenti.

Profondo cordoglio da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, per l’improvvisa scomparsa di Sergio Repetto, già Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria dal 2022 al 2025. In una nota ufficiale, il Rettore ha ricordato il lungo percorso di collaborazione istituzionale condiviso tra l’Ateneo e Repetto, definendolo “un interlocutore serio” e una figura capace di coniugare rigore amministrativo e attenzione concreta verso studenti, docenti e famiglie. Marianelli ha sottolineato come Sergio Repetto abbia rappresentato “un punto di riferimento autentico per l’intero sistema educativo regionale”, grazie a una visione ampia del mondo della scuola e dell’istruzione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Muore Sergio Repetto, il cordoglio del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Perugia, il cordoglio dell'amministrazione comunale per la morte di Sergio RepettoCordoglio dell'amministrazione comunale di Perugia per la scomparsa di Sergio Repetto.

Cardinaletti torna all’Università degli Studi di Perugia: dal Tg1 ai “banchi” dell’Unipg, incontro con il Rettore Massimiliano MarianelliUn ritorno che ha il sapore della formazione che diventa percorso, e del percorso che torna a dialogare con le proprie origini.

Argomenti più discussi: Muore a 59 anni Sergio Repetto, direttore dell’ufficio scolastico di Oristano; Perugia, il cordoglio dell'amministrazione comunale per la morte di Sergio Repetto; È morto Sergio Repetto: il cordoglio delle istituzioni -; Morto Sergio Repetto, aveva 59 anni: è stato titolare dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria.

Scuola e Istituzioni in lutto, morto a 59 anni Sergio Repetto ow.ly/byuR106yjN2 #tuttoggi #Istituzioni #UmbriaItaliaMondo x.com

Muore a 59 anni Sergio Repetto, direttore dell’ufficio scolastico di OristanoMuore a 59 anni Sergio Repetto, direttore dell'ufficio scolastico di Oristano - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it