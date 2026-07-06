Undici milioni di cartelle e pignoramenti in arrivo scatta l' offensiva del Fisco

Da ilgiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Agenzia delle Entrate ha avviato una massiccia operazione di recupero crediti, inviando 11 milioni di atti di riscossione a contribuenti di tutta Italia. Gli atti includono cartelle di pagamento e pignoramenti, pronti a essere notificati. La procedura interessa un ampio numero di cittadini e imprese. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato le date di consegna o le somme coinvolte.

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Al via una vasta operazione di recupero crediti da parte dello Stato. L'Agenzia delle Entrate sta infatti inviando 11 milioni di atti di riscossione, destinati a numerosi contribuenti. Non si tratta di una manovra isolata, bensì di un intervento strutturale finalizzato a rendere più rapido e costante il flusso dei fondi derivanti dal recupero di situazioni debitorie di famiglie e lavoratori autonomi. L'azione della riscossione si fa sempre più decisa attraverso diverse tappe e strumenti: - Destinatari: la misura coinvolge circa 11 milioni di cartelle su un totale di 19 milioni di soggetti con debiti aperti; - Misure cautelari: sono già state... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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