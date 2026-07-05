fisco in arrivo massiccia ondata di cartelle esattoriali e pignoramenti

Tra i prossimi mesi, circa 11 milioni di cartelle esattoriali saranno inviate a contribuenti italiani. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha programmato di notificare questa vasta quantità di atti, segnando un aumento delle attività di recupero crediti fiscali. La distribuzione interesserà milioni di persone, che riceveranno comunicazioni relative a pignoramenti e altre procedure di riscossione.

Una nuova ondata di cartelle esattoriali è pronta a raggiungere milioni di contribuenti italiani. Nei prossimi mesi l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione notificherà circa 11 milioni di atti, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di recupero dei crediti fiscali. L’operazione interesserà una platea molto ampia, composta da circa 19 milioni di persone con almeno una posizione debitoria aperta, e riporta al centro dell’attenzione le conseguenze che possono derivare dal mancato pagamento, dalle procedure esecutive fino ai pignoramenti, ma anche gli strumenti di tutela previsti per chi ritiene illegittima la richiesta. Secondo quanto riportato da Fanpage, il piano di riscossione coinvolgerà soprattutto famiglie, professionisti e piccoli commercianti alle prese con vecchie imposte, multe o contributi rimasti insoluti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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