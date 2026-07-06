una piattaforma legale integrata per 16 paesi

Notizia in breve

Deloitte Emea ha creato una piattaforma legale integrata che copre 16 Paesi, rispondendo alle esigenze di un mercato che opera per regione e filiera, piuttosto che per singolo Stato. La strategia si basa sull’idea che il punto di partenza sia il mercato, non la struttura interna, con investimenti coordinati e capacità di esecuzione superiori rispetto a quelle di singole nazioni. La piattaforma mira a fornire servizi legali più efficienti e integrati a livello regionale.