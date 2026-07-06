Una piattaforma legale integrata per 16 Paesi
Deloitte Emea ha creato una piattaforma legale integrata che copre 16 Paesi, rispondendo alle esigenze di un mercato che opera per regione e filiera, piuttosto che per singolo Stato. La strategia si basa sull’idea che il punto di partenza sia il mercato, non la struttura interna, con investimenti coordinati e capacità di esecuzione superiori rispetto a quelle di singole nazioni. La piattaforma mira a fornire servizi legali più efficienti e integrati a livello regionale.
"IL PUNTO di partenza è il mercato, non la struttura". E ancora: "I grandi clienti operano per regione e per filiera, non più per singolo Paese". Da qui l’idea di Deloitte Emea, struttura regionale nata per rispondere alle nuove esigenze del mercato con investimenti coordinati e capacità di execution che nessuna country può avere da sola. "Per Deloitte Legal, una dei business del network Deloitte – spiega Carlo Gagliardi (nella foto in basso), Managing Partner di Deloitte Legal Emea – significa tre cose concrete: una piattaforma legale integrata per 16 Paesi (non più collaborazione opportunistica tra studi nazionali); la possibilità di investire con massa critica su AI, nuove offering e modelli di delivery; un interlocutore unico per i General Counsel dei grandi gruppi, che da anni chiedono coerenza cross-border". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
SNC turns implementation excellence into an hour saved daily
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