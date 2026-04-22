Negli Stati Uniti si registra un aumento preoccupante di casi di ricovero in terapia intensiva legati all’uso di kratom, una sostanza di origine vegetale venduta legalmente. Secondo le fonti ufficiali, circa un consumatore su 16 ha bisogno di assistenza medica a causa di effetti collaterali associati a questa sostanza. Il kratom può avere effetti psicoattivi e, a dosi elevate, si avvicina a quelli degli oppioidi.

Negli Stati Uniti cresce rapidamente l’allarme per il kratom, sostanza di origine vegetale con effetti psicoattivi che, ad alte dosi, può agire in modo simile agli oppioidi. Una droga legale in quasi tutti gli Stati Uniti, ma dalle conseguenze devastanti. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Addiction evidenzia un aumento impressionante delle segnalazioni ai centri antiveleni: da 19 casi nel 2010 a 1.242 nel 2023, pari a un incremento del 6.500%. L’analisi fotografa una situazione definita “vertiginosa” dagli esperti, sia per il numero di esposizioni sia per la gravità delle conseguenze sanitarie. I casi con esiti gravi — inclusi eventi potenzialmente letali, disabilità o decessi — sono passati da zero nel 2010 a 158 nel 2023.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Allarme Kratom, la droga legale. Un consumatore su 16 finisce in terapia intensiva

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