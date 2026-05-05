BPCO | verso una presa in carico integrata ed equa | l’evento a Roma su una malattia che colpisce 2 milioni di italiani

A Roma si è tenuto un evento dedicato alla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), una malattia respiratoria cronica che interessa circa due milioni di italiani. Durante l’incontro sono stati presentati dati sulla diffusione della patologia e discussi possibili approcci per garantire una gestione più integrata ed equa dei pazienti. Sono state anche analizzate le modalità di diagnosi precoce e le strategie terapeutiche attualmente in uso.

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata da una crescente diffusione e un elevato impatto in termini di riacutizzazioni, ospedalizzazioni e costi sanitari, rappresenta oggi una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale. Questi i temi al centro dell’evento istituzionale “BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”, svoltosi oggi a Roma. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AstraZeneca Italia, che ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, esperti clinici, società scientifiche ed associazioni di pazienti, ha previsto...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”: l’evento a Roma su una malattia che colpisce 2 milioni di italiani Notizie correlate Leggi anche: Cefalea, cure e diagnosi. Nasce la rete integrata per la presa in carico L’obesità necessita di una presa in carico dei pazienti. In Italia però c’è un enorme divario tra Nord e Sud che va colmato. Lo spiega l’espertoL’obesità in Italia riguarda quasi 6 milioni di cittadini, ovvero l’11,8% della popolazione adulta. Aggiornamenti e dibattiti BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa: l’evento a Roma su una malattia che colpisce 2 milioni di italianiLa Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata da una crescente diffusione e un elevato impatto in ... lapresse.it Bpco, verso una presa in carico integrata ed equaROMA (ITALPRESS) - La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata da una crescente diffusione e un ... gazzettadiparma.it