Iran news oggi | nave cargo colpita al largo di Doha droni sul Kuwait Il silenzio di Teheran sulla proposta Usa
Oggi si segnalano due incidenti di rilievo nel Golfo Persico: una nave cargo è stata colpita al largo di Doha, mentre nel territorio del Kuwait sono stati rilevati droni. Nel frattempo, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal presidente iraniano. La situazione rimane tesa, con poche novità ufficiali in merito alle trattative in corso.
Roma, 10 maggio 2026 – Mentre gli Stati Uniti sono ancora in attesa di una risposta alla bozza di pace, le ultime parole pronunciate dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian intaccano l’ottimismo su un accordo Usa-Iran. “Non ci piegheremo mai al nemico. Se parliamo di avviare colloqui, non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran”. Nel frattempo continuano le schermaglie nel Golfo Persico. Stamani le forze armate del Kuwait hanno intercettato "diversi droni ostili ". In Qatar un proiettile di origine non identificata ha colpito una nave cargo al largo di Doha. L'esercito iraniano ha avvertito che i Paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran “incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz ”.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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