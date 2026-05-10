Iran news oggi | nave cargo colpita al largo di Doha droni sul Kuwait Il silenzio di Teheran sulla proposta Usa

Oggi si segnalano due incidenti di rilievo nel Golfo Persico: una nave cargo è stata colpita al largo di Doha, mentre nel territorio del Kuwait sono stati rilevati droni. Nel frattempo, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal presidente iraniano. La situazione rimane tesa, con poche novità ufficiali in merito alle trattative in corso.

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