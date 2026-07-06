una gita ai laghi lombardi in cerca di fresco e di sapori

Due persone sono state soccorse dopo essere finite in acqua nel lago di Como. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando uno dei due è caduto mentre si trovava su una barca a motore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'unità nautica e un elicottero. I soccorsi hanno recuperato l’uomo, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Nessuna informazione sulle condizioni di salute del secondo coinvolto.

Se la Lombardia avesse il mare. ma non ne ha bisogno, con tutti quei laghi a segnarne i confini occidentale (Maggiore), orientale (Garda) e a riempirne lo spazio interno (Como, Iseo. Idro, Lugano). Perfette destinazioni per una gita anche - e soprattutto - gastronomica. Il Sole di Ranco (Ranco) Sulla sponda lombarda del lago Maggiore si trova questo storico albergo fondato nell'Ottocento dalla famiglia Brovelli. Il ristorante, col suo magnifico pergolato promessa di frescura, è sotto la guida dello chef Davide Brovelli, con la sua cucina di territorio con un tocco di eleganza. Carpaccio di trota, verdure in agro e caviale, maionese di wasabi; Lasagna del Sole con scampi e salsa al Passito, Piccione farcito e caramellato al miele e cassis, Gelato al miele di acacia e polline di fiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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