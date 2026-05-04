Un ragazzo di 16 anni di origine tunisina è scomparso nel pomeriggio di sabato dopo aver fatto un tuffo in un lago della Lombardia. Le ricerche sono durate diverse ore prima che i soccorritori trovassero il suo corpo nella zona di Desenzano. Nel frattempo, i genitori del giovane rischiano una denuncia per omissione di soccorso. La vicenda ha suscitato attenzione tra cittadini e autorità locali.

DESENZANO (Brescia) Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il ragazzo di 16 anni di origine tunisina che nel pomeriggio di sabato era scomparso dopo un tuffo in acqua sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Il giovane si trovava su un pedalò insieme ad alcuni amici quando si è immerso senza più riemergere. È stato recuperato solo dopo circa 40 minuti sott’acqua. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, prima sul posto, poi durante il trasporto in elicottero e infine all’ospedale Civile di Brescia (dove è stato anche sottoposto alla circolazione extracorporea di salvataggio, che supporta cuore e polmoni gravemente compromessi). Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere autonomamente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tuffi nei laghi lombardi. Badr si arrende dopo ore. I genitori di Ismail rischiano la denuncia

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