Non solo Bolsena e Bracciano | i laghi del Lazio per una gita fuori porta

Oltre ai noti laghi di Bolsena e Bracciano, nella regione laziale ci sono altri bacini idrici meno frequentati ma ugualmente accessibili per escursioni di giornata. Questi laghi, spesso meno pubblicizzati, rappresentano alternative interessanti per chi desidera esplorare zone naturali vicino a Roma senza allontanarsi troppo. La regione offre un’ampia varietà di ambienti lacustri, alcuni più grandi, altri più piccoli, tutti pronti per essere visitati e scoperti.

Quando pensiamo ai laghi del Lazio, raggiungibili a due passi da Roma, la mente subito corre al Lago di Bolsena o al Lago di Bracciano, ma ci dimentichiamo che nella regione ci sono tanti altri laghi, magari meno noti e tutti da scoprire e visitare. Ma quali sono quelli più belli? Laghi del Lazio: il Lago di Bolsena. Partiamo da Bolsena, in provincia di Viterbo, una città che risale ai tempi degi Etruschi, ma da visitare soprattutto per la bellezza del suo lago. Si tratta infatti del bacino vulcanico più esteso d’Europa, al cui centro ci sono due isole raggiungibili in battello: Bisentina e Martana. Si tratta del luogo perfetto per una gita fuori porta, in uno dei laghi più belli del Lazio (e del mondo).🔗 Leggi su Funweek.it

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