La foca monaca è tornata nel mar Tirreno centrale | ecco dove si nasconde

La foca monaca è stata rilevata di nuovo nel mar Tirreno centrale, secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell'Università della Tuscia di Viterbo. Le analisi del DNA dell'acqua hanno confermato la presenza dell'animale in vari siti della zona. La ricerca ha individuato più punti di osservazione in cui si sono riscontrate tracce dell'animale, confermando la sua presenza stabile nell'area.

La foca monaca è tornata stabilmente nel mar Tirreno centrale: il Dna nell'acqua non lascia dubbi. A rivelarlo è uno studio del Deb, il dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell'Università della Tuscia di Viterbo, che documenta la presenza dell'animale in diversi siti nell'area.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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