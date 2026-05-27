DNA in mare per seguire il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo | il progetto dell’università Bicocca di Milano

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tracce di DNA prelevate dall’acqua marina lungo le rotte dei traghetti commerciali vengono analizzate per monitorare il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo. Il progetto, realizzato dall’università Bicocca di Milano, mira a ricostruire la presenza e gli spostamenti di questa specie attraverso le tracce genetiche lasciate in mare. Questa tecnica permette di seguire gli spostamenti della foca senza doverla osservare direttamente.

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Ricostruire la presenza e gli spostamenti della foca monaca nel Mediterraneo centro-occidentale attraverso le tracce genetiche lasciate nell'acqua marina raccolta lungo le rotte dei traghetti commerciali. Questo l 'obiettivo di "FOCA NON FOCA", progetto promosso dall'Università di Milano-Bicocca nell'ambito del programma di crowdfunding BiUniCrowd e coordinato da Elena Valsecchi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra. L'iniziativa è portata avanti da un gruppo interamente femminile. Oltre a Elena Valsecchi, partecipano Graziella Pupillo, dottoranda in Marine Sciences, Technologies and Management e responsabile... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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