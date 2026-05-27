Ricostruire la presenza e gli spostamenti della foca monaca nel Mediterraneo centro-occidentale attraverso le tracce genetiche lasciate nell'acqua marina raccolta lungo le rotte dei traghetti commerciali. Questo l 'obiettivo di "FOCA NON FOCA", progetto promosso dall'Università di Milano-Bicocca nell'ambito del programma di crowdfunding BiUniCrowd e coordinato da Elena Valsecchi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra. L'iniziativa è portata avanti da un gruppo interamente femminile. Oltre a Elena Valsecchi, partecipano Graziella Pupillo, dottoranda in Marine Sciences, Technologies and Management e responsabile... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - DNA in mare per seguire il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo: il progetto dell’università Bicocca di Milano

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