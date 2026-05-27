DNA in mare per seguire il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo | il progetto dell’università Bicocca di Milano
Le tracce di DNA prelevate dall’acqua marina lungo le rotte dei traghetti commerciali vengono analizzate per monitorare il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo. Il progetto, realizzato dall’università Bicocca di Milano, mira a ricostruire la presenza e gli spostamenti di questa specie attraverso le tracce genetiche lasciate in mare. Questa tecnica permette di seguire gli spostamenti della foca senza doverla osservare direttamente.
Ricostruire la presenza e gli spostamenti della foca monaca nel Mediterraneo centro-occidentale attraverso le tracce genetiche lasciate nell'acqua marina raccolta lungo le rotte dei traghetti commerciali. Questo l 'obiettivo di "FOCA NON FOCA", progetto promosso dall'Università di Milano-Bicocca nell'ambito del programma di crowdfunding BiUniCrowd e coordinato da Elena Valsecchi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra. L'iniziativa è portata avanti da un gruppo interamente femminile. Oltre a Elena Valsecchi, partecipano Graziella Pupillo, dottoranda in Marine Sciences, Technologies and Management e responsabile... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
1974 - The Internecine Project - Who will be alive when the hands stop
Notizie e thread social correlati
La foca monaca è tornata nel mar Tirreno. Il dato più rilevante dall’arcipelago pontinoUna foca monaca è stata avvistata nuovamente nel mar Tirreno, con recenti segnalazioni provenienti dalle acque dell’arcipelago pontino.
Le nuove dinamiche della violenza mafiosa in Italia: la ricerca di Milano-Bicocca e Università CattolicaRecenti studi condotti da un ateneo milanese e da un’università cattolica analizzano i cambiamenti nelle modalità di violenza delle organizzazioni...
Argomenti più discussi: Capodoglio pigmeo: tracce di DNA ambientale nel Mediterraneo - Pikaia; Oncologia Pediatrica: al Via l’VIII evento benefico per la ricerca.
Sarà foca o non foca? È online la quinta e ultima campagna vincitrice dell’VIII Call #BiUniCrowd: FOCA NON FOCA [Un mare di campioni, un’unica missione: aiutaci a trovare la foca monaca!]. La foca monaca del Mediterraneo è una specie rara e vulnerabi facebook
DNA in mare per seguire il ritorno della foca monaca nel Mediterraneo: il progetto dell’università Bicocca di MilanoElena Valsecchi, ecologa molecolare e responsabile scientifica dell’iniziativa: resta una specie vulnerabile, da proteggere e conoscere sempre meglio, per questo è importante ampliare l'area geografic ... ilgiorno.it
La Milano di Susumo Kitagawa, premio Nobel per la chimica: le ricerche alla Bicocca e a passeggio in GalleriaÈ un entusiasta di natura e un appassionato visitatore di Milano. Così la professoressa Angiolina Comotti, docente in Bicocca di Chimica industriale, descrive il neo vincitore del premio Nobel per ... milano.corriere.it