Un weekend ’magico’ Dalla Notte Bianca alla festa di Isabella Le città si animano
Durante la Notte Bianca di Empoli, le luci delle luminarie e le proiezioni artistiche hanno illuminato le strade fino a tarda sera, attirando numerosi visitatori. La manifestazione, che ha coinvolto anche attività commerciali aperte, ha visto un'affluenza significativa. Parallelamente, a Valdarno si è svolta la festa dedicata a Isabella, con eventi e momenti di intrattenimento che hanno animato le piazze. Entrambe le iniziative hanno contribuito a un weekend ricco di attività.
EMPOLI VALDARNO Una luce abbagliante in un cielo notturno di mezza estate. Grande successo per la Notte Bianca di Empoli. Nell’occasione, oltre alla serata dedicata al commercio, sono state accese le luminarie e le proiezioni d’artista con Luminaria Light Art (seconda edizione). Evento voluto dal Comune, così come tutto il programma del Luglio Empolese, con l’apporto dell’associazione Centro Storico e di Confesercenti Empolese Valdelsa. Le proiezioni d’artista sui palazzi di piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria sono state realizzate da Camilla Falsini, nota per aver fatto opere in tutta Italia e per i brand più prestigiosi. Piazza della Vittoria si è fatta ’sentire’ anche con gli hit musicali anni ’90. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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