Un weekend ’magico’ Dalla Notte Bianca alla festa di Isabella Le città si animano

Notizia in breve

Durante la Notte Bianca di Empoli, le luci delle luminarie e le proiezioni artistiche hanno illuminato le strade fino a tarda sera, attirando numerosi visitatori. La manifestazione, che ha coinvolto anche attività commerciali aperte, ha visto un'affluenza significativa. Parallelamente, a Valdarno si è svolta la festa dedicata a Isabella, con eventi e momenti di intrattenimento che hanno animato le piazze. Entrambe le iniziative hanno contribuito a un weekend ricco di attività.