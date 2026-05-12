Pugnaloni ad Acquapendente | dalla notte bianca alla festa finale il programma
A Acquapendente si sta preparando l’appuntamento con i Pugnaloni, un evento che si svolge in occasione della festa della Madonna del Fiore. La manifestazione inizia con la notte bianca e si conclude con la celebrazione finale. Durante la settimana, vengono organizzate diverse attività legate alla tradizione dei Pugnaloni, che coinvolgono la comunità locale e attirano visitatori da fuori zona.
Acquapendente è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi e rappresentativi della sua identità culturale: i Pugnaloni, in programma in occasione della festa della Madonna del Fiore. L'appuntamento, che richiama appassionati, curiosi e visitatori, è fissato per domenica 17 maggio.Cosa sono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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