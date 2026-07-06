Un Medico in Famiglia pronto a tornare la produzione | Abbiamo scritto il soggetto stiamo trattando con la Rai

Verdiana Bixio, produttrice Publispei, ha rivelato che il soggetto per una nuova stagione di Un medico in famiglia esiste già, con Lino Banfi: "Stiamo discutendo con la Rai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Verdiana Bixio (Publispei): ‘Abbiamo scritto il soggetto per una nuova stagione di Un medico in famiglia. Con Lino Banfi e altri personaggi, ma non tutti perché alcuni non fanno più gli attori.Stiamo discutendo con Rai. Sarebbe bello’. Lo ha detto all’Italian glob x.com

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Un Medico in Famiglia pronto a tornare, la produzione: Abbiamo scritto il soggetto, stiamo trattando con la RaiVerdiana Bixio, produttrice Publispei, ha rivelato che il soggetto per una nuova stagione di Un medico in famiglia esiste già, con Lino Banfi: Stiamo ... fanpage.it