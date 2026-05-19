Il ritorno di Un medico in famiglia in tv | L'undicesima stagione in fase di scrittura poi sceglierà la Rai

La produzione della prossima stagione di Un medico in famiglia sarebbe attualmente in corso di scrittura, con l’undicesima stagione in fase di sviluppo. Tuttavia, la decisione finale sulla messa in onda spetta alla Rai, che dovrà valutare se approvare un nuovo capitolo della serie. La serie televisiva, che ha avuto una lunga storia, si è conclusa dieci anni fa con la decima stagione, lasciando spazio a un possibile ritorno. La produzione è ancora in attesa di un responso ufficiale.

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