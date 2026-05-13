Famiglia nel bosco il Tribunale respinge il ricorso | Mamma Catherine non può tornare con i figli

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla famiglia che si trovava nel bosco. La decisione riguarda l’allontanamento di una madre dalla casa famiglia di Vasto, confermando la possibilità di non farla tornare con i figli. La sentenza è arrivata dopo aver valutato le pratiche e le condizioni della famiglia, stabilendo che la presenza della madre non è compatibile con le esigenze dei minori.

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Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila respinge il ricorso della “famiglia nel bosco”. I giudici confermano l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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