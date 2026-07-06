Un italiano su tre non pratica alcun tipo di attività fisica. Nonostante un lieve miglioramento registrato negli ultimi 5 anni, oltre 17 milioni di persone conducono ancora uno stile di vita sedentario, esponendosi a un maggiore rischio di sviluppare patologie croniche e contribuendo a un significativo aggravio dei costi sanitari e sociali. Questo è quanto affermano i più recenti dati ISTAT: nel 2025 il 30,8% della popolazione non pratica alcuna attività fisica nel tempo libero. Parallelamente, il 46,4% degli adulti è in eccesso di peso e oltre un quarto dei minori tra i 3 e i 17 anni risulta in sovrappeso od obeso. Numeri che evidenziano come l'inattività fisica rappresenti un problema strutturale, con importanti ricadute sulla salute individuale e collettiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Un italiano su tre non pratica sport: un costo di 6.7 miliardi di euro in spese sanitarie

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