Superbonus buco di 20 miliardi | Bignami | Una pratica su tre è irregolare

Secondo un rapporto, circa un terzo delle pratiche relative al superbonus risultano irregolari. Le truffe, stimate in 20 miliardi di euro, sono state certificate attraverso controlli e verifiche ufficiali. Restano ancora da chiarire le modalità con cui sono state individuate queste irregolarità e chi debba assumersi le responsabilità politiche per l'alto numero di pratiche non conformi.

? Domande chiave Come sono state certificate queste truffe da ben 20 miliardi?. Chi deve rispondere politicamente dell'alto tasso di pratiche irregolari?. Quali servizi pubblici avrebbero potuto finanziare quei fondi dispersi?. Come influirà questo buco sulle future manovre per le accise?.? In Breve Agenzia delle Entrate rileva anomalie nel 33 per cento delle pratiche presentate.. Bignami accusa Giuseppe Conte e M5S di difendere il sistema del Superbonus.. Risorse perse superano di dieci volte i 2 miliardi per le accise energetiche.. Le perdite incidono sulla capacità di finanziare welfare e sostegno alle imprese..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Superbonus, irregolare una pratica su treUn rapporto evidenzia che circa un terzo delle pratiche relative al Superbonus presenta irregolarità.

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Dichiarazioni di Meloni su La Repubblica, 7 gennaio 2018 invecchiate come il latte. reddit

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