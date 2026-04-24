La Svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso di 108 mila euro per le spese sostenute dall’ospedale di Sion in relazione al ricovero di tre ragazzi italiani coinvolti nel incendio al locale Le Constellation a Crans Montana. L’ambasciatore del paese ha dichiarato che non è previsto alcun pagamento da parte dell’Italia. La richiesta si basa sulle spese sanitarie sostenute durante il trattamento dei feriti.

La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale Le Constellation a Crans Montana. È quanto emerso dall’incontro di questo pomeriggio tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. “L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso”, fa sapere l’ambasciatore italiano a Berna dopo l’incontro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. L’ambasciatore: “Non pagheremo”

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi

Notizie correlate

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia 100 mila euro di rimborso per le spese mediche. L'ambasciatore Cornado: "Non pagheremo"La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per...

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: “Non pagheremo”Roma, 24 aprile 2026 – La Svizzera chiederà a Roma il pagamento delle spese sanitarie per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno.

Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamoLa Svizzera è decisa a presentare il conto, che resterà inevaso. La mutua elvetica chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per le cur ... iltempo.it

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: Non pagheremoLa fattura è di 108mila euro. Il nostro ambasciatore: Anche noi abbiamo curato due cittadini elvetici e partecipato ai soccorsi. Esiste il principio di reciprocità ... ilgiorno.it

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È quanto emerso - facebook.com facebook

Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella x.com