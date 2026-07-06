Oggi, lungo via Bassa Tambura, si sono formate lunghe file di auto parcheggiate su entrambi i lati della strada, creando ingorghi e rallentamenti nel traffico. La situazione si è aggravata dopo che, fino a ieri, si erano verificati problemi simili nella zona di via Alta Tambura, con molte multe e un traffico intenso causato da parcheggi non regolamentati. La polizia locale ha intensificato i controlli, ma la confusione resta.

Ztl in via Alta Tambura: il problema adesso è su via Bassa Tambura, con file chilometriche di auto parcheggiate su entrambi i lati della strada. Ieri è stata una domenica di caos: "C’è da litigare – esordiscono i volontari delle forze dell’ordine ausiliarie, che hanno presidiato il bivio a Ponte di Forno, affiancando la Polizia Municipale – La gente non capisce che non può passare e che l’accesso, il sabato e la domenica, è consentito solo a residenti dalle 8.30 alle 17.30. Un automobilista è passato comunque ed è stato redatto il verbale". Dunque, se alle Guadine e dintorni l’estate sarà tranquilla, il problema si è spostato sull’altra arteria, l’unica che porta a Forno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un fiume... di polemiche. Traffico caos e tante multe: "Parcheggi fuori controllo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como, caos tra Ztl e parcheggi: “Fuori dalle mura multe ovunque, in centro sembra tutto permesso”A Como, la presenza di auto in centro e le restrizioni sulla Ztl continuano a generare confusione tra cittadini e visitatori.

Caos parcheggi: raffica di multe e turisti esasperati davanti alla ReggiaDurante il ponte del Primo Maggio a Caserta, l’area intorno alla Reggia ha visto una serie di sanzioni amministrative per divieti di sosta e...

Argomenti più discussi: Un fiume... di polemiche. Traffico caos e tante multe: Parcheggi fuori controllo; Ponte Corleone, via al varo dell’impalcato: un passo decisivo verso il completamento dell’opera; Ponte della Ghisolfa, lunedì 29 giugno si pedala sui primi due tratti della pista ciclabile delle polemiche; In via Castello solo auto dei residenti.

Un fiume... di polemiche. Traffico caos e tante multe: Parcheggi fuori controlloZtl, domenica di caos in via Bassa Tambura. File chilometriche di auto in sosta. In campo la polizia municipale e quella ausiliaria: Servono altri provvedimenti. . lanazione.it