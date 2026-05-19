Como caos tra Ztl e parcheggi | Fuori dalle mura multe ovunque in centro sembra tutto permesso

A Como, la presenza di auto in centro e le restrizioni sulla Ztl continuano a generare confusione tra cittadini e visitatori. Le strade sono spesso ingombre di veicoli e le multe vengono notate in più punti, anche fuori dalle aree designate. La situazione dei parcheggi resta critica, con molti che trovano difficile trovare posti liberi. Le polemiche sulla regolamentazione della sosta e le restrizioni si ripropongono ciclicamente, alimentando discussioni sulla gestione del traffico nel cuore della città.

Traffico, parcheggi introvabili, auto ovunque e polemiche che tornano puntuali. A Como si riaccende la protesta sulla gestione della Ztl e della sosta nel cuore della città, soprattutto nelle zone più centrali e frequentate.Nel giro di poche ore sono arrivate due segnalazioni alla redazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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