Simone Zanon ha segnato cinque gol e fornito undici assist in due stagioni di Serie B, giocando come esterno destro a tutta fascia. È il giocatore più richiesto dalla Carrarese e il principale indiziato a lasciare la squadra durante questa finestra di mercato.

Cinque gol e undici assist in due campionati di serie B giocando da laterale destro a tutta fascia. Sono questi i numeri eclatanti di Simone Zanon. E’ lui il vero pezzo pregiato della Carrarese, il giocatore che più di tutti rischia di salutare i colori gialloazzurri in questa sessione di mercato. Con le sue prestazioni degli ultimi due anni Simone pensa e spera, a ragione, di essersi guadagnato la serie A. Sul treno della massima serie l’esterno meranese avrebbe già potuto salire nel gennaio scorso ma ha preferito declinare l’offerta del Lecce dando priorità alla salvezza della squadra azzurra. E adesso Zanon conta che quella finestra si riapra ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un cursore instancabile. Zanon gioiello azzurro

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