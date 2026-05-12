Googlebook | arriva l’IA con Gemini e il cursore Magic Pointer
Google introduce nuove funzionalità per i suoi dispositivi, tra cui l’IA Gemini e il cursore Magic Pointer. Questi aggiornamenti sono stati annunciati senza dettagli specifici sui rischi o le opportunità future. La società non ha fornito informazioni precise su come queste innovazioni influenzeranno le modalità di lavoro o quali marchi svilupperanno i prossimi Googlebook con la funzione glowbar. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche senza approfondimenti aggiuntivi.
? Domande chiave Come cambierà il lavoro con il cursore Magic Pointer?. Quali brand produrranno i nuovi Googlebook con la glowbar?. Come funzionerà l'integrazione totale tra Android e il nuovo laptop?. Perché questo hardware potrebbe decretare la fine dei Chromebook?.? In Breve Produzione affidata ai partner Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo.. Lancio commerciale previsto per l'autunno 2026.. Magic Pointer sviluppato in collaborazione con il team Google DeepMind.. Integrazione nativa tra ecosistema Android e funzioni Gemini Intelligence.. Il 12 maggio 2026 alle ore 19:01, il canale PortatiliA ha rivelato la nuova strategia hardware di Google con l’annuncio della linea Googlebook, una categoria di laptop che punta a sostituire i vecchi Chromebook.🔗 Leggi su Ameve.eu
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