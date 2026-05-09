LE PAGELLE Prova sottotono Si salvano solo Zanon e Rouhi

Nella partita di ieri sera, le valutazioni dei singoli giocatori sono risultate sotto la media generale. Il portiere ha realizzato alcuni interventi positivi, ma ha mostrato delle incertezze nelle uscite. Il difensore centrale ha ottenuto il voto più alto, anche se la difesa nel complesso ha avuto molte difficoltà. Solo due giocatori si sono distinti come i più affidabili, mentre altri hanno lasciato molto a desiderare.

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BLEVE 6–. Compie due o tre buoni interventi ma nelle uscite lascia un po’ a desiderare. RUGGERI 5.5. Il meno peggio in una difesa che in questa serata è parsa, comunque, molto in difficolta. OLIANA 5. Grave l’errore di passaggio che provoca il 2-0 dell’Entella mettendo ancor più in salita l’incontro. ILLANES 5. Non mostra la solita feroce determinazione. Dal 69’ BOUAH 6. Entra con voglia di far bene e si fa notare con un paio di inserimenti. ZANON 6,5. Uno dei pochi a non darsi per vinto. Segna un gran gol che tiene aperta la partita sino alla fine. MELEGONI 5. E’ una delle novità di formazione di Calabro ma non convince. Troppo tenero in interdizione e poco preciso quando ha la possibilità di ripartire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Prova sottotono. Si salvano solo. Zanon e Rouhi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Le pagelle: si salvano solo il portiere, il marcatore di giornata e De Risio. E Martelli è pure il migliore. Attacco flopMartelli 7: miracoleggia su Lionetti, ritardando il pareggio piemontese, intercetta in volo plastico un ‘drone’ di Sinani e capitola due volte, ma è... Leggi anche: Le pagelle. Hasa è super. Zanon ispirato. Bleve attento Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BM ON LBA/Le pagelle: Croswell dominante in area, il capitano Moraschini ci prova fino alla fine - Di Martino Cavigioli; Le pagelle di Udinese-Torino 2-0: granata non pervenuti in terra friulana; Bari-Entella, troppi sottotono. Si salvano Tiritiello e Mezzoni | Le pagelle; LE PAGELLE. Prova sottotono. Si salvano solo. Zanon e Rouhi. LE PAGELLE. Prova sottotono. Si salvano solo. Zanon e RouhiBELLONI 5,5. Primo tempo propositivo ma confusionario. Spinge ma gli manca un po’ di precisione e dietro concede spazi. Dal 46’ ROUHI 6,5. Ingresso positivo. Col suo sinistro scodella tanti buoni ... sport.quotidiano.net Per Zaccagno tre miracoli e tre gol incassati. Arezzo-Torres – LE PAGELLE7 ZACCAGNO La solita partita costellata di grandi interventi, con un solo errore: il rinvio sbagliato che propizia l’azione dell’1-0. Incolpevole sui tre gol (il tiro di Tavernelli è stato deviato), ... lanuovasardegna.it Quiz: ricordi ancora i libri della tua infanzia Mettiti alla prova con queste domande su alcuni dei classici più amati della letteratura per ragazzi x.com